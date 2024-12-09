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Міністри оборони США та Туреччини обговорили події у Сирії

Понеділок 09 грудня 2024 05:32
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Міністри оборони США та Туреччини обговорили події у Сирії Фото: голова оборонного відомства США Ллойд Остін (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У неділю міністр оборони США Ллойд Остін провів розмову з міністром національної оборони Туреччини Яшаром Ґюлером. Вони обговорили події у Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Під час розмови Остін підкреслив, що Сполучені Штати уважно стежать за заявами та діями різних опозиційних груп у Сирії.

"І він, і міністр Гюлер погодилися, що ці групи повинні зробити кроки для захисту мирних жителів, включаючи етнічні та релігійні меншини, і дотримуватися міжнародних гуманітарних норм", - йдеться у повідомленні Пентагону.

Крім цього, Остін і Гюлер наголосили на важливості запобігання подальшій ескалації, уникнення ризику для сил США та їхніх партнерів, а також перемоги над ІДІЛ.

Нагадаємо, вчора в Сирії впав режим диктатора Башара Асада. Повстанці через трохи більше ніж тиждень свого наступу, вранці 8 грудня зайшли в столицю Дамаск. Сам же президент покинув країну і згідно з інформацією з російських ЗМІ, він втік до Москви.

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