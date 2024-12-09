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Министры обороны США и Турции обсудили события в Сирии

Понедельник 09 декабря 2024 05:32
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Министры обороны США и Турции обсудили события в Сирии Фото: глава оборонного ведомства США Ллойд Остин (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В воскресенье министр обороны США Ллойд Остин провел беседу с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером. Они обсудили события в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

В ходе разговора Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты внимательно следят за заявлениями и действиями различных оппозиционных груп в Сирии.

"И он, и министр Гюлер согласились, что эти группы должны предпринять шаги для защиты мирных жителей, включая этнические и религиозные меньшинства, и соблюдать международные гуманитарные нормы", - говорится в сообщении Пентагона.

Помимо этого, Остин и Гюлер отметили важность предотвращения дальнейшей эскалации, избежания риска для сил США и их партнеров, а также победы над ИГИЛ.

Напомним, вчера в Сирии пал режим диктатора Башара Асада. Повстанцы спустя чуть более недели своего наступления, утром 8 декабря зашли в столицу Дамаск. Сам же президент покинул страну и согласно информации из российским СМИ, он сбежал в Москву.

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