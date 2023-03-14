Міністри оборони Японії, Британії та Італії у Токіо обговорять проект винищувача майбутнього

Глобальна програма бойової авіації (GCAP), про яку оголосили три країни в грудні, передбачає створення до 2035 року реактивного літака, який би об'єднав британський проект Tempest з японською програмою винищувачів FX.

Хамада проведе тристоронню зустріч із головами Міноборони Британії та Італії у четвер, 16 березня.

Також Хамада проведе із ними двосторонні зустрічі, інформують у міністерстві оборони Японії.

Три країни обговорять проект реактивного винищувача, що знаменує першу велику співпрацю Японії в галузі промислової оборони за межами США з часів Другої світової війни.

Це тристороннє партнерство виникло у 2022 році, коли Франція, Німеччина та Іспанія висунули конкуруючий план створення військового літака в рамках широкої європейської спроби зміцнити безпеку на тлі повномасштабної війни РФ проти України.