UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Міністри оборони Польщі та Британії обговорили навчання українських військових

Фото: міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак та міністр оборони Британії Бен Воллес (колаж РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Польща послідовно формує коаліцію країн, які допомагають Україні у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака.

"Сьогодні я обговорював коаліцію країн, які допомагають Україні з міністром оборони Британії Беном Воллесом", - йдеться у повідомленні.

За словами Маріуша Блащака, було порушено питання навчання українських солдатів у Польщі.

Блащак додав, що таким чином Польща продовжує формувати коаліцію країн-партнерів, які допомагатимуть Україні у війні проти російських окупантів.

Нагадаємо, що українські військові вже за декілька днів розпочнуть навчання з використання танків Leopard у Польщі.

Українські новобранці розпочали військову підготовку під керівництвом контингенту операції "Куду" австралійських Сил оборони.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, запевнив у тому, що Лондон працює над тим, аби військова допомога якнайшвидше прибула на фронт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяПольщаМинобороны ПольшиВійна в Україні