Міністри оборони Польщі та Британії обговорили навчання українських військових

Польща послідовно формує коаліцію країн, які допомагають Україні у війні проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра національної оборони Польщі Маріуша Блащака.

Блащак додав, що таким чином Польща продовжує формувати коаліцію країн-партнерів, які допомагатимуть Україні у війні проти російських окупантів.

За словами Маріуша Блащака, було порушено питання навчання українських солдатів у Польщі.

"Сьогодні я обговорював коаліцію країн, які допомагають Україні з міністром оборони Британії Беном Воллесом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українські військові вже за декілька днів розпочнуть навчання з використання танків Leopard у Польщі.

Українські новобранці розпочали військову підготовку під керівництвом контингенту операції "Куду" австралійських Сил оборони.

Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак, під час переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, запевнив у тому, що Лондон працює над тим, аби військова допомога якнайшвидше прибула на фронт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.