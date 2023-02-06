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Австралійські інструктори розпочали підготовку українських військових у Британії (відео)

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Понеділок 06 лютого 2023 16:23
Австралійські інструктори розпочали підготовку українських військових у Британії (відео) Фото: австралійські інструктори розпочали підготовку українських військових у Британії (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські новобранці розпочали військову підготовку під керівництвом контингенту операції "Куду" австралійських Сил оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генштабу ЗСУ.

"Перший контингент операції "Куду" австралійських Сили оборони розпочав навчання українських новобранців Збройних сил України у Великій Британії в рамках міжнародної місії навчання базовій загальновійськовій підготовці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція та Австралія домовилися про виробництво та постачання 155-мм снарядів Україні для підтримки у війні проти Росії.

Також ми писали, що Австралія приєдналася до списку країн, які допомагатимуть створити спецтрибунал для Росії щодо злочинів проти України.

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