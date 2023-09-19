Міністри G7 закликали Китай чинити тиск на Москву та зупинити агресію проти України

У заяві, опублікованій міністерством закордонних справ Японії, яка головує в G7, йдеться, що члени сподіваються, що Китай добиватиметься негайного, повного та беззаперечного виведення російських військ з України.

Заява прозвучала в той момент, коли головний дипломат Китаю Ван І відвідує Росію з чотириденною поїздкою, під час якої обидві країни, як очікується, обіцяють глибші політичні зв'язки, а на горизонті маячить візит президента Володимира Путіна до Пекіна.

Члени G7 також вітали участь Китаю у зустрічі під керівництвом України в Джидді і "далі закликали Китай підтримувати справедливий і міцний мир, у тому числі через прямий діалог з Україною", йдеться у заяві.

Путін зустрівся з північнокорейським лідером Кім Чен Ином минулого тижня для переговорів, які включали більш тісні військові зв'язки, що викликало тривогу в Сполучених Штатах та інших країнах, пов'язаних із Заходом.

Пхеньян і Москва заперечують, що Північна Корея може постачати зброю Росії, яка витратила величезні запаси за 18 місяців війни.

У спільній заяві "Великої сімки" не названо жодних країн, але йдеться, що її члени "повторили свій заклик до третіх сторін припинити будь-яку допомогу в агресивній війні Росії, інакше їм доведеться зіткнутися з серйозними витратами".

Позиція Китаю

Китай після початку війни у лютому 2023 року відмовився засудити вторгнення Росії в Україну та різко збільшив торгівлю з Москвою в умовах західних санкцій. Пекін висунув так званий "мирний план", що містить розмиті формулювання.

Китайський лідер Сі Цзіньпін приїжджав до Москви до Путіна навесні 2023 року після того, як Міжнародний суд у Гаазі видав арешт російського президента за викрадення українських дітей.

Якщо у жовтні минулого року українці вважали Китай скоріше нейтральною країною (63%), то у червні 2023 року ця оцінка змінилася на більш нейтрально-негативну: 34% оцінили її як ворожу країну, 52% як нейтральну.