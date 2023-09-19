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Министры G7 призвали Китай оказать давление на Москву и остановить агрессию против Украины

Фото: Китай должен оказать давление на Москву с целью прекращения агрессии, заявили в G7 (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Страны "Большой семерки" (G7) призвали Китай оказать давление на Россию, чтобы она прекратила агрессию против Украины. Министры иностранных дел блока встретились в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН и опубликовали совместное заявление.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В заявлении, опубликованном министерством иностранных дел Японии, председательствующей в G7, говорится, что члены надеются, что Китай будет добиваться немедленного, полного и безоговорочного вывода российских войск из Украины.

Заявление прозвучало в тот момент, когда главный дипломат Китая Ван И посещает Россию с четырехдневной поездкой, в ходе которой обе страны, как ожидается, обещают более глубокие политические связи, а на горизонте маячит возможный визит президента Владимира Путина в Пекин.

Члены G7 также приветствовали участие Китая во встрече под руководством Украины в Джидде и "далее призвали Китай поддерживать справедливый и прочный мир, в том числе посредством прямого диалога с Украиной", говорится в заявлении.

Путин встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном на прошлой неделе для переговоров, которые включали в себя более тесные военные связи, что вызвало тревогу в Соединенных Штатах и других странах, связанных с Западом.

Пхеньян и Москва отрицают, что Северная Корея может поставлять оружие России, которая израсходовала огромные запасы за более чем 18 месяцев войны.

В совместном заявлении "Большой семерки" не названы никакие страны, но говорится, что ее члены "повторили свой призыв к третьим сторонам прекратить любую помощь в агрессивной войне России, иначе им придется столкнуться с серьезными издержками".

Позиция Китая

Китай после начала войны в феврале 2023 года отказался осудить вторжение России в Украину и резко увеличил торговлю с Москвой в условиях западных санкций. Пекин выдвинул так называемый "мирный план", который содержит размытые формулировки.

Китайский лидер Си Цзиньпин приезжал в Москву к Путину весной 2023 года уже после того, как Международный суд в Гааге выдал арест российского президента за похищение украинских детей.

Если в октябре прошлого года украинцы считали Китай скорее нейтральной страной (63%), то в июне 2023 года эта оценка изменилась на более нейтрально-отрицательную: 34% оценили ее как враждебную страну, 52% как нейтральную.

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