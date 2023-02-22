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Міністри фінансів країн G7 завтра обговорять нову допомогу Україні, - ЗМІ

Фото: міністри фінансів країн G7 завтра обговорять нову допомогу Україні (g7germany.de)
Автор: Іван Носальський

Однією з тем завтрашньої зустрічі міністрів фінансів країн "Великої сімки" в Індії стане нова фіндопомога Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

За інформацією видання, міністр фінансів України Сергій Марченко також візьме участь у переговорах під головуванням Японії.

У The Guardian додають, що на зустрічі очікуються деталі нової запланованої програми допомоги Україні від МВФ, які розкриє директор-розпорядник фонду Крісталіна Георгієва.

При цьому затвердження самої програми може відбутися вже наприкінці березня.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Швейцарії планують виділити новий пакет гуманітарної допомоги Україні на понад 100 млн доларів.

Також ми писали, що США та країни "Великої сімки" готують новий пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення в Україну.

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G7МВФСергій МарченкоДопомога Україні