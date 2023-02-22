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Министры финансов стран G7 завтра обсудят новую помощь Украине, - СМИ

Фото: министры финансов стран G7 завтра обсудят новую помощь Украине (g7germany.de)
Автор: Иван Носальский

Одной из тем завтрашней встречи министров финансов стран "Большой семерки" в Индии станет новая финпомощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По информации издания, министр финансов Украины Сергей Марченко также примет участие в переговорах под председательством Японии.

В The Guardian добавляют, что на встрече ожидаются детали новой запланированной программы помощи Украине от МВФ, которые раскроет директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева.

При этом утверждение самой программы может произойти уже в конце марта.

Напомним, ранее стало известно, что в Швейцарии планируют выделить новый пакет гуманитарной помощи Украине на более чем 100 млн долларов.

Также мы писали, что США и страны "Большой семерки" готовят новый пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения в Украину.

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