Міністри фінансів країн G7 підтвердили непохитну підтримку України

"Ми підтвердили, що не похитнемося в підтримці України", - сказав Судзукі після головування на зустрічі країн G7 напередодні фінансових зборів "Великої двадцятки" у місті Гандінагар на заході Індії. Міністр фінансів України Сергій Марченко віртуально приєднався до недільної зустрічі.

Міністри фінансів країн G7 обговорили свою скоординовану відповідь Росії як посилення економічних санкцій проти країни-агресора. Політики також порушили питання про глобальні податкові реформи, націлені на транснаціональні корпорації, що знаходиться на порядку денному зборів G20.

Напередодні зустрічі міністрів фінансів країн G20 у понеділок та вівторок, міністри "Великої сімки" наголосили на необхідності досягнення мети щодо проведення податкових реформ у 2025 році та закликали транснаціональні корпорації платити свою справедливу частку.

Гарантії безпеки для України від країн G7

Під час саміту НАТО у Вільнюсі, який проходив з 11 по 12 липня, країни "Великої сімки" погодили декларацію про гарантії безпеки для України. Вона передбачає довгострокову підтримку безпеки та економічної сфери для нашої країни.

Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія також вирішили підтримати декларацію з гарантій безпеки для України, яку погодили лідери "Великої сімки".

Детальніше про гарантії безпеки для нашої країни можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.