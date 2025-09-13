Міністри фінансів G7 обговорили нові санкції та мита проти Росії

Міністри фінансів держав G7 домовилися прискорити переговори про можливе застосування заморожених російських суверенних активів для підтримки України.

Під час зустрічі представники провідних економік також обговорили нові варіанти санкційного тиску і введення торгових мит. За даними канадської сторони, яка нині очолює G7, обговорення стосувалося не тільки майбутнього конфіскованих коштів, а й заходів проти країн, які, на думку Заходу, допомагають Росії продовжувати війну.

У Міністерстві закордонних справ Росії раніше неодноразово заявляли, що заморожування активів на території Європи та в інших юрисдикціях є "крадіжкою". У Москві наголошували, що йдеться не тільки про рахунки приватних осіб, а й про державні резерви. Глава МЗС Сергій Лавров зазначав, що в разі конфіскації активів російська сторона дасть відповідь.

"Москва відповість на конфіскацію заморожених російських активів Заходом", - заявляв міністр.

За інформацією джерел, у G7 розглядають кілька сценаріїв, зокрема використання прибутку від розміщення активів для надання Україні довгострокової фінансової допомоги.

Крім того, лунали пропозиції про введення додаткових торгових обмежень проти держав, які, як стверджується, побічно сприяють російській військовій кампанії.

Обговорення ще тривають, але в західних столицях зазначають, що питання про використання заморожених активів набуває дедалі більшого значення на тлі затяжної війни.