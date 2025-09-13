Министры финансов G7 обсудили новые санкции и пошлины против России

Министры финансов стран «Большой семерки» усилили давление на Россию: обсуждается использование замороженных активов и новые санкции, а Москва обещает ответные шаги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов Канады.
Министры финансов государств G7 договорились ускорить переговоры о возможном применении замороженных российских суверенных активов для поддержки Украины.
В ходе встречи представители ведущих экономик также обсудили новые варианты санкционного давления и введение торговых пошлин. По данным канадской стороны, которая в настоящее время возглавляет G7, обсуждение касалось не только будущего конфискованных средств, но и мер против стран, которые, по мнению Запада, помогают России продолжать войну.
В Министерстве иностранных дел России ранее неоднократно заявляли, что замораживание активов на территории Европы и в других юрисдикциях является «воровством». В Москве подчеркивали, что речь идет не только о счетах частных лиц, но и о государственных резервах. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что в случае конфискации активов российская сторона даст ответ.
«Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом», — заявлял министр.
По информации источников, в G7 рассматривают несколько сценариев, включая использование прибыли от размещения активов для предоставления Украине долгосрочной финансовой помощи.
Кроме того, звучали предложения о введении дополнительных торговых ограничений против государств, которые, как утверждается, косвенно содействуют российской военной кампании.
Обсуждения еще продолжаются, но в западных столицах отмечают, что вопрос об использовании замороженных активов приобретает все большее значение на фоне затяжной войны.
Напоминаем, что ЕС продлил действие санкций против России еще на шесть месяцев, при этом из списка исключен один фигурант. Решение принял Европейский совет, продлив ограничительные меры против лиц, признанных ответственными за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, до 15 марта 2026 года.
Отметим, что Япония представила очередной пакет санкций, направленных против России и компаний, которые сотрудничают с Москвой. Под ограничения попали не только российские предприятия, но и организации из других стран, включая Китай, Турцию, ОАЭ, а также Сейшельские и Маршалловы острова.