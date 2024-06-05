Міністри фінансів ЄС візьмуться за план G7 щодо арештованих активів Росії

Міністри фінансів Євросоюзу розглянуть план G7 щодо використання непередбаченого прибутку, отриманого від арештованих російських активів, після саміту "Великої сімки" в червні.

Про це заявив головуючий на зустрічах міністрів фінансів Єврогрупи Паскаль Донох'ю, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Чиновник сказав, що існує непохитна підтримка у питанні задоволення фінансових потреб України.

"Дискусія між міністрами продемонструвала вдячність за конструктивну взаємодію з партнерами з "Великої сімки" в цьому плані та повну підтримку її продовження", - сказав Донох'ю.

Він додав, що міністри фінансів розглянуть на своїй червневій зустрічі необхідність подальших обговорень після саміту G7 в Апулії.

У чому полягає план G7

Після вторгнення РФ в Україну в лютому 2022 року західні країни заарештували близько 300 мільярдів доларів активів російського Центрального банку, які приносять річний прибуток у розмірі 2,5-3,5 мільярда євро на рік.

Європейський союз, де перебуває основна частина активів, погодився спрямувати щорічний прибуток до спеціального фонду, з якого фінансуватиметься військова допомога Україні.

Але в рамках "Великої сімки", до якої входять США, Канада, Японія, Великобританія, Франція, Німеччина та Італія, Вашингтон наполягає на тому, щоб використати прибуток для надання великого кредиту Україні зараз, коли ці гроші критично потрібні Києву.

Згідно з планом G7, який ЄС розгляне після зустрічі G7 в Італії, прибуток від заморожених активів обслуговуватиме відсотки та погашатиме капітал кредиту, виданого Україні або Вашингтоном, або США та іншими країнами "Великої сімки", або ЄС зі свого бюджету.

Що для цього потрібно зробити Євросоюзу

Видання пише, що для видачі такого кредиту Україні ЄС має надати гарантії емітенту кредиту, що прибуток від активів буде надано для його обслуговування.

Євросоюзу також доведеться внести зміни до свого режиму санкцій проти Росії щодо заморожених активів, щоб усунути необхідність одноголосного продовження санкцій щодо цього кожні шість місяців, як це відбувається зараз, щоб усунути потенційну невизначеність.