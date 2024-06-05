Министры финансов ЕС возьмутся за план G7 по арестованным активам России

Министры финансов Евросоюза рассмотрят план G7 по использованию непредвиденной прибыли, полученного от арестованных российских активов, после саммита "Большой семерки" в июне.

Об этом заявил председательствующий на встречах министров финансов Еврогруппы Паскаль Донохью, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Чиновник сказал, что существует твердая поддержка в вопросе удовлетворения финансовых потребностей Украины.

"Дискуссия между министрами продемонстрировала благодарность за конструктивное взаимодействие с партнерами из "Большой семерки" в этом плане и полную поддержку ее продолжения", - сказал Донохью.

Он добавил, что министры финансов рассмотрят на своей июньской встрече необходимость последующих обсуждений после саммита G7 в Апулии.

В чем состоит план G7

После вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года западные страны арестовали около 300 миллиардов долларов активов российского Центрального банка, приносящих годовую прибыль в размере 2,5-3,5 миллиарда евро в год.

Европейский союз, где находится основная часть активов, согласился направить ежегодную прибыль в специальный фонд, из которого будет финансироваться военная помощь Украине.

Но в рамках "Большой семерки", в которую входят США, Канада, Япония, Великобритания, Франция, Германия и Италия, Вашингтон настаивает на использовании прибыли для предоставления большого кредита Украине сейчас, когда эти деньги критически нужны Киеву.

Согласно плану G7, который ЕС рассмотрит после встречи G7 в Италии, прибыль от замороженных активов будет обслуживать проценты и погашать капитал кредита, выданного Украине либо Вашингтоном, либо США и другими странами "Большой семерки", либо ЕС из своего бюджета.

Что для этого нужно сделать Евросоюзу

Издание пишет, что для выдачи такого кредита Украине ЕС должен предоставить гарантии эмитента кредита, что прибыль от активов будет предоставлена для его обслуживания.

Евросоюзу также придется внести изменения в свой режим санкций против России по замороженным активам, чтобы устранить необходимость единогласного продления санкций по этому поводу каждые шесть месяцев, как это происходит сейчас, чтобы устранить потенциальную неопределенность.