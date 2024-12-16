Міністри ЄС сьогодні ухвалять 15-й пакет санкцій проти Росії, - Каллас

Як відзначила Каллас, сьогодні міністри обговорять Сирію, Україну та Грузію.

"По Україні міністри закордонних справ сьогодні ухвалять 15-й пакет санкцій, які включають (обмеження, - ред.) тіньовий флот, санкції проти офіційних осіб Північної Кореї, а також проти китайських компаній, які сприяють цій війні. Це надсилає чітке послання - хто б не підживлював продовження цієї війни, є ціна, яку він має заплатити", - заявила вона.

Зокрема, відповідаючи на запитання журналістів щодо ймовірності відправи європейських миротворців до України, Каллас пояснила, що перед порушенням цього питання необхідно досягнути миру, але наразі Кремль не шукає мирних рішень.

"Спочатку має бути мир, щоб надсилати миротворців. Росія не хоче миру, і це дуже очевидно. Якщо ви поглянете на інтерв’ю Лаврова (Сергій Лавров, голова МЗС Росії, - ред), наприклад, для Такера Карлсона (американський журналіст, - ред.), - вони (росіяни - ред.) не відступають від своїх цілей. Тож ми не можемо це обговорювати", - відзначив вона.

Санкції проти Росії

Санкції проти Росії з боку ЄС та інших країн були запроваджені у відповідь на її вторгнення в Україну. Після початку повномасштабної війни обмеження були посилені. Санкції охоплюють широкий спектр економічних, фінансових, енергетичних і персональних обмежень. ЄС заморозив активи сотень російських фізичних і юридичних осіб, заборонив експорт високотехнологічного обладнання, включаючи напівпровідники, та обмежив російський нафтовий і газовий експорт.

Як писало нещодавно Bloomberg, ЄС планує запровадити перший пакет санкцій проти Росії за дезінформаційні операції та іншу гібридну діяльність.