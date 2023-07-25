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Міністри ЄС сьогодні обговорять експорт зерна з України, - Bloomberg

Фото: міністри ЄС сьогодні обговорять експорт зерна з України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Міністри сільського господарства країн ЄС під час зустрічі в Брюсселі у вівторок, 25 липня, обговорять, як сприяти експорту українського зерна на тлі російських ударів по портовій інфраструктурі України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що міністри продовжують оцінювати збитки, завдані країною-агресором унаслідок ударів по українській портовій інфраструктурі.

Під час зустрічі вони також розглянуть заперечення кількох східноєвропейських країн, які заявили, що не планують дозволяти імпорт українського зерна після закінчення чинної заборони в середині вересня.

За даними Bloomberg, ціни на пшеницю зросли до найвищого рівня за п’ять місяців після того, як Росія атакувала порт на річці Дунай, щоб перекрити шлях експорту українського зерна на світові ринки.

Вихід Росії з "зернової угоди"

Нагадаємо, минулого тижня у Кремлі заявили про вихід із "зернової угоди", яка діяла протягом року і дозволяла безпечно експортувати українське продовольство з портів Чорного моря.

Після виходу із "зернової угоди" Росія майже щоночі атакує південь України. Зокрема, наносяться ракетні удари по Одесі та області.

Крім того, російські війська в ніч проти 24 липня атакували річковий порт Рені на Дунаї, який знаходиться поблизу кордону з Румунією.

В результаті світові ціни на пшеницю піднялися до найвищого рівня за п'ять місяців.

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