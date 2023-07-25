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Министры ЕС сегодня обсудят экспорт зерна из Украины, - Bloomberg

Фото: министры ЕС сегодня обсудят экспорт зерна из Украины (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министры сельского хозяйства стран ЕС во время встречи в Брюсселе во вторник, 25 июля, обсудят, как способствовать экспорту украинского зерна на фоне российских ударов по портовой инфраструктуре Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что министры продолжают оценивать ущерб, нанесенный страной-агрессором в результате ударов по украинской портовой инфраструктуре.

В ходе встречи они также рассмотрят возражения нескольких восточноевропейских стран, которые заявили, что не планируют разрешать импорт украинского зерна после окончания действующего запрета в середине сентября.

По данным Bloomberg, цены на пшеницу выросли до самого высокого уровня через пять месяцев после того, как Россия атаковала порт на реке Дунай, чтобы перекрыть путь экспорта украинского зерна на мировые рынки.

Выход России из "зернового соглашения"

Напомним, на прошлой неделе в Кремле заявили о выходе из "зернового соглашения", которое действовало в течение года и позволяло безопасно экспортировать украинскую продовольствие из портов Черного моря.

После выхода из "зернового соглашения" Россия почти каждую ночь атакует юг Украины. В частности, наносятся ракетные удары по Одессе и области.

Кроме того, российские войска в ночь на 24 июля атаковали речной порт Рени на Дунае, который находится возле границы с Румынией.

В результате мировые цены на пшеницу поднялись до самого высокого уровня за пять месяцев.

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