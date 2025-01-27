Міністри ЄС погодили послаблення санкцій проти Сирії

ЄС планує зняти санкції з Сирії

Нагадаємо, вчора агентство Reuters повідомляло, що Європейський Союз може незабаром призупинити дію санкцій проти Сирії. Зокрема це стосується енергетики та транспорту.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас раніше заявила, що сподівається, що на зустрічі міністрів ЄС 27 грудня можна буде досягти політичної угоди щодо послаблення санкцій.

Санкції проти Сирії здебільшого були спрямовані на уряд країни та його ключових союзників.

Вони були запроваджені як реакція на події, пов'язані з громадянською війною, що розпочалася у 2011 році, порушеннями прав людини, придушенням протестів та використанням хімічної зброї.

Однак наразі європейські країни почали відновлювати зв'язки з Сирією, адже в грудні в там впав режим сирійського диктатора Башара Асада.

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