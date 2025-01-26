ЄС планує зняти санкції з Сирії, але поки не всі, - Reuters
Європейський Союз може незабаром призупинити дію санкцій щодо Сирії. Зокрема це стосується енергетики та транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Згідно з заявою трьох дипломатів та документом, з яким ознайомилося Reuters, Європейський Союз ще не домовився про те, чи пом’якшувати обмеження на фінансові операції стосовно Сирії.
Міністри закордонних справ ЄС обговорять це питання вже завтра, 27 січня, на зустрічі в Брюсселі.
Глава дипломатії ЄС Кая Каллас раніше заявила, що сподівається, що на зустрічі можна буде досягти політичної угоди щодо послаблення санкцій.
Нагадаємо, що санкції, накладені на Сирію, здебільшого були спрямовані на уряд країни та його ключових союзників.
Вони були запроваджені як реакція на події, пов'язані з громадянською війною, що розпочалася у 2011 році, порушеннями прав людини, придушенням протестів та використанням хімічної зброї.
Однак наразі європейські країни почали відновлювати зв'язки з Сирією, адже в грудні в там впав режим сирійського диктатора Башара Асада. За кілька тижнів повстанці захопили ключові міста країни, включно зі столицею Дамаск.
Що відбувалося в Сирії, чому впав режим Асада і що далі буде відбуватися в країні - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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