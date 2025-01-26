ЄС планує зняти санкції з Сирії, але поки не всі, - Reuters

Європейський Союз може незабаром призупинити дію санкцій щодо Сирії. Зокрема це стосується енергетики та транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Згідно з заявою трьох дипломатів та документом, з яким ознайомилося Reuters, Європейський Союз ще не домовився про те, чи пом’якшувати обмеження на фінансові операції стосовно Сирії.

Міністри закордонних справ ЄС обговорять це питання вже завтра, 27 січня, на зустрічі в Брюсселі.