Міністри ЄС погодили послаблення санкцій проти Сирії

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу погодили дорожню карту щодо послаблення санкцій ЄС проти Сирії після падіння режиму Башара Асада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на високого представника ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас у соцмережі Х .

Водночас вона зазначила, що зняття санкцій можуть скасувати, "якщо будуть зроблені неправильні кроки".

"Міністри закордонних справ ЄС щойно погодили дорожню карту щодо послаблення санкцій ЄС проти Сирії", - повідомила Каллас.

ЄС планує зняти санкції з Сирії

Нагадаємо, вчора агентство Reuters повідомляло, що Європейський Союз може незабаром призупинити дію санкцій проти Сирії. Зокрема це стосується енергетики та транспорту.

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас раніше заявила, що сподівається, що на зустрічі міністрів ЄС 27 грудня можна буде досягти політичної угоди щодо послаблення санкцій.

Санкції проти Сирії здебільшого були спрямовані на уряд країни та його ключових союзників.

Вони були запроваджені як реакція на події, пов'язані з громадянською війною, що розпочалася у 2011 році, порушеннями прав людини, придушенням протестів та використанням хімічної зброї.

Однак наразі європейські країни почали відновлювати зв'язки з Сирією, адже в грудні в там впав режим сирійського диктатора Башара Асада.

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