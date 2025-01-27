Министры ЕС согласовали ослабление санкций против Сирии

Министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза согласовали дорожную карту по ослаблению санкций ЕС против Сирии после падения режима Башара Асада.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Каю Каллас в соцсети Х .

В то же время она отметила, что снятие санкций могут отменить, "если будут сделаны неправильные шаги".

"Министры иностранных дел ЕС только что согласовали дорожную карту по ослаблению санкций ЕС против Сирии", - сообщила Каллас.

ЕС планирует снять санкции с Сирии

Напомним, вчера агентство Reuters сообщало, что Европейский Союз может вскоре приостановить действие санкций против Сирии. В частности это касается энергетики и транспорта.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее заявила, что надеется, что на встрече министров ЕС 27 декабря можно будет достичь политического соглашения по ослаблению санкций.

Санкции против Сирии в основном были направлены на правительство страны и его ключевых союзников.

Они были введены как реакция на события, связанные с гражданской войной, начавшейся в 2011 году, нарушениями прав человека, подавлением протестов и использованием химического оружия.

Однако сейчас европейские страны начали восстанавливать связи с Сирией, ведь в декабре там упал режим сирийского диктатора Башара Асада.

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