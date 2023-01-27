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Міністри ЄС обговорили притягання РФ до відповідальності за воєнні злочини

Фото: в ЄС обговорили притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В Стокгольмі відбулася зустріч неформальної Ради міністрів ЄС з питань юстиції, на якій обговорювали питання боротьби з організованою злочинністю та притягнення РФ до відповідальності за злочини, скоєні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Шведського головування ЄС.

Участь у зустрічі також взяв і міністр юстиції України Денис Малюська за допомогою відеозв’язку. Він розповів колегам поточну ситуацію щодо вторгнення та поділився своїм баченням щодо можливостей судового переслідування РФ за основні міжнародні злочини.

Крім цього, офіс Генерального прокурора Швеції та прокурор Шведської судової палати з воєнних злочинів поділились власним досвідом розслідування таких справ, а Євроюст ознайомило міністрів із оновленою базою доказів воєнних злочинів, скоєних Росією.

Нагадаємо, Євросоюз вивчає можливість створення спеціальної прокуратури, яка б розслідувала воєнні злочини, скоєні в Україні Росією.

А міжнародний трибунал, чи його аналог, в рамках якого Росію можна буде притягнути до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини, може почати свою роботу влітку 2023 року.

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Міністерство юстиції УкраїниЕвросоюз