RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Министры ЕС обсудили привлечение РФ к ответственности за военные преступления

Фото: в ЕС обсудили привлечение РФ к ответственности за военные преступления (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В Стокгольме состоялась встреча неформального Совета министров ЕС по вопросам юстиции, на котором обсуждались вопросы борьбы с организованной преступностью и привлечения РФ к ответственности за преступления, совершенные в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Шведского председательства ЕС.

Участие во встрече также принял и министр юстиции Украины Денис Малюсьа с помощью видеосвязи. Он рассказал коллегам текущую ситуацию по вторжению и поделился своим видением возможностей судебного преследования РФ за основные международные преступления.

Кроме того, офис Генерального прокурора Швеции и прокурор Шведской судебной палаты по военным преступлениям поделились собственным опытом расследования таких дел, а Евроюст ознакомил министров с обновленной базой доказательств военных преступлений, совершенных Россией.

Напомним, Евросоюз изучает возможность создания специальной прокуратуры, которая расследовала бы военные преступления, совершенные в Украине Россией.

А международный трибунал или его аналог, в рамках которого Россию можно будет привлечь к ответственности за совершенные в Украине военные преступления, может начать свою работу летом 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство юстиции УкраиныЕвросоюз