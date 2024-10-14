Міністри ЄС дали "зелене світло" санкціям проти Ірану за передачу ракет РФ, - ЗМІ

Видання, посилаючись на європейських дипломатів, зазначає, що у понеділок, 14 жовтня, міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі у Люксембурзі погодили санкції.

Раніше ЄС кілька разів застерігав Іран від передачі Росії балістичних ракет. Тегеран тим часом заперечує постачання ракет Москві.

Міністр Німеччини у справах Європи Анна Люрманн перед зустріччю у Люксембурзі заявила, що є дуже чіткі докази того, що Іран передав балістичні ракети, і "це явно не сумісно із зобов’язаннями щодо миру".

"Ми прагнемо до того, щоб українці мали право самостійно вирішувати своє майбутнє. Тому Росію не варто підтримувати військово", - сказала вона.

Поки невідомо, хто потрапив у санкційний список. Імена будуть незабаром опубліковані в офіційному журналі ЄС. У рамках санкцій європейському бізнесу не дозволять вести справи з компаніями та людьми, проти яких ввели обмеження. Також санкції передбачають замороження рахунків та активів, а також заборону на в'їзд до ЄС.