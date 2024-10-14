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Министры ЕС дали "зеленый свет" санкциям против Ирана за передачу ракет РФ, - СМИ

Фото: в ЕС согласовали новые санкции против Ирана (flick com libereurope)
Автор: Наталья Юрченко

Европейский Союз введет новые санкции против Ирана за передачу баллистических ракет России. Министр стран ЕС согласовали ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FAZ.

Издание, ссылаясь на европейских дипломатов, отмечает, что в понедельник, 14 октября, министры иностранных дел стран ЕС на встрече в Люксембурге согласовали санкции.

Ранее ЕС несколько раз предостерег Иран от передачи России баллистических ракет. Тегеран тем временем отрицает поставки ракет Москве.

Министр Германии по делам Европы Анна Люрманн перед встречей в Люксембурге заявила, что есть очень четкие доказательства того, что Иран передал баллистические ракеты, и "это явно не совместимо с обязательствами по миру".

"Мы стремимся к тому, чтобы украинцы имели право самостоятельно решать свое будущее. Поэтому Россию не следует поддерживать военно", - сказала она.

Пока не известно, кто попал в санкционный список. Имена будут опубликованы в официальном журнале ЕС. В рамках санкций европейскому бизнесу не разрешат вести дела с компаниями и людьми, против которых ввели ограничения. Также санкции предусматривают заморозку счетов и активов, а также запрет на въезд в ЕС.

 

Иран передал ракеты России

Иран и Россия активно сотрудничают, в том числе и в военной сфере. В сентябре стало известно, что Иран передал России партию баллистических ракет малой дальности. Вероятно, речь идет о ракетах Fath 360.

Россия может использовать полученные ракеты для ударов по территории Украины. Подробнее об иранских ракетах - в нашем материале.

В ответ США и Великобритания ввели санкции против Ирана, несмотря на то, что Тегеран пытается отрицать поставки.

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