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Міністри енергетики України та США обговорили співпрацю в атомній галузі (фото)

Фото: Міністр енергетики України Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з міністром енергетики США Дженніфер Ґренголм у рамках засідання Партнерства трансатлантичної співпраці у галузі енергетики та клімату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства енергетики України.

Міністри обговорили питання подальшої співпраці країн у сфері енергетики. Галущенко подякував колезі за допомогу енергетичному сектору України, зокрема газотурбінну мобільну електростанцію, яка була нещодавно надана українській стороні Агентством США з міжнародного розвитку.

"Встановлення таких газових турбін у різних регіонах України допоможе децентралізувати генерацію і забезпечити безперебійне постачання електроенергії критичній інфраструктурі та споживачам", - йдеться у заяві.

Сторони обговорили поглиблення співпраці в атомній галузі та корпоратизацію "Енергоатому". Галущенко повідомив, що Україна висунула свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ і розраховує на підтримку США у цьому питанні.

Нагадаємо, що Сполучені Штати на початку березня направлять Україні черговий транш фінансової допомоги. Гроші будуть спрямовані на відновлення енергосектору.

У вівторок, 7 лютого, Агентство США з міжнародного розвитку передало Україні мобільну газотурбінну електростанцію загальною потужністю 28 МВт.

Сполучені Штати передадуть Україні 10 млн доларів для підтримки енергетичної інфраструктури.

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