Міністри енергетики України та США обговорили співпрацю в атомній галузі (фото)

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з міністром енергетики США Дженніфер Ґренголм у рамках засідання Партнерства трансатлантичної співпраці у галузі енергетики та клімату.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства енергетики України.
Міністри обговорили питання подальшої співпраці країн у сфері енергетики. Галущенко подякував колезі за допомогу енергетичному сектору України, зокрема газотурбінну мобільну електростанцію, яка була нещодавно надана українській стороні Агентством США з міжнародного розвитку.
"Встановлення таких газових турбін у різних регіонах України допоможе децентралізувати генерацію і забезпечити безперебійне постачання електроенергії критичній інфраструктурі та споживачам", - йдеться у заяві.
Сторони обговорили поглиблення співпраці в атомній галузі та корпоратизацію "Енергоатому". Галущенко повідомив, що Україна висунула свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ і розраховує на підтримку США у цьому питанні.
Нагадаємо, що Сполучені Штати на початку березня направлять Україні черговий транш фінансової допомоги. Гроші будуть спрямовані на відновлення енергосектору.
У вівторок, 7 лютого, Агентство США з міжнародного розвитку передало Україні мобільну газотурбінну електростанцію загальною потужністю 28 МВт.
Сполучені Штати передадуть Україні 10 млн доларів для підтримки енергетичної інфраструктури.
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