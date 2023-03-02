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Министры энергетики Украины и США обсудили сотрудничество в атомной отрасли (фото)

Фото: Министр энергетики Украины Герман Галущенко (atom.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с министром энергетики США Дженнифер Гренголм в рамках заседания Партнерства трансатлантического сотрудничества в области энергетики и климата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства энергетики Украины.

Министры обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества стран в сфере энергетики. Галущенко поблагодарил коллегу за помощь энергетическому сектору Украины, в частности газотурбинную мобильную электростанцию, недавно предоставленную украинской стороне Агентством США по международному развитию.

"Установление таких газовых турбин в разных регионах Украины поможет децентрализовать генерацию и обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии критической инфраструктуре и потребителям", - говорится в заявлении.

Стороны обсудили углубление сотрудничества в атомной отрасли и корпоратизацию "Энергоатома". Галущенко сообщил, что Украина выдвинула свою кандидатуру в Совет управляющих МАГАТЭ и рассчитывает на поддержку США в этом вопросе.

Напомним, что Соединенные Штаты в начале марта направят Украине очередной транш финансовой помощи. Деньги будут направлены на восстановление энергосектора.

Во вторник, 7 февраля, Агентство США по международному развитию передало Украине мобильную газотурбинную электростанцию общей мощностью 28 МВт.

Соединенные Штаты передадут Украине 10 млн. долларов для поддержки энергетической инфраструктуры.

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