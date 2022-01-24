С министрами и главами фракций: в Раде собирают закрытую встречу. Обсудят нацбезопасность

В Раде инициировали проведение закрытой рабочей встречи с участием руководства Верховной рады, министра обороны, министра иностранных дел и глав парламентских фракций и групп. Обсудят вопрос нацбезопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление главы парламента Руслана Стефанчука на согласительном совете .

По его словам, уже завтра встреча пройдет в 9 утра в кабинете главы Рады.

"Ко мне обратилось большое количество руководителей фракций и групп с предложением сделать соответствующую встречу с министром обороны для того, чтобы мы могли быть проинформированы о ситуации, которая сложилась. И поэтому, если нет возражений, мы могли бы провести заседание завтра утром", - заявил он.

Кроме того, пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что на встрече будет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.