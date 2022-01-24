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Резникова, Ляшко и Шмыгаля заслушают в Раде

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Киев, Понедельник 24 января 2022 12:10
Резникова, Ляшко и Шмыгаля заслушают в Раде Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (facebook.com/reznikovoleksii)
Автор: Анастасия Рокитна

Верховная рада Украины заслушает министров обороны и здравоохранения Алексея Резникова и Виктора Ляшко. Также парламент заслушает премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы парламента Руслана Стефанчука на согласительном совете.

Он озвучил предложение: "на часе вопросов к правительству заслушать министра обороны о ситуации на украинско-российской границе, министра здравоохранения о пандемии коронавируса и премьер-министра Украины об энергетической безопасности страны".

Нардепы поддержали, решение было принято единогласно.

Напомним, ситуация на границе Украины сейчас напряженная, есть угроза вторжения России. Командующий операцией объединенных сил Александр Павлюк назвал вероятную дату нападения - 20 февраля.

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Алексей Резников Денис Шмыгаль Виктор Ляшко Верховная рада
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