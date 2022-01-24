С министрами и главами фракций: в Раде собирают закрытую встречу. Обсудят нацбезопасность
В Раде инициировали проведение закрытой рабочей встречи с участием руководства Верховной рады, министра обороны, министра иностранных дел и глав парламентских фракций и групп. Обсудят вопрос нацбезопасности.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление главы парламента Руслана Стефанчука на согласительном совете.
По его словам, уже завтра встреча пройдет в 9 утра в кабинете главы Рады.
"Ко мне обратилось большое количество руководителей фракций и групп с предложением сделать соответствующую встречу с министром обороны для того, чтобы мы могли быть проинформированы о ситуации, которая сложилась. И поэтому, если нет возражений, мы могли бы провести заседание завтра утром", - заявил он.
Кроме того, пресс-секретарь партии "Слуга народа" Юлия Палийчук сообщила, что на встрече будет министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Напомним, кроме того, Верховная рада Украины публично заслушает министра обороны Алексея Резникова.
Отметим, Командующий операцией объединенных сил Александр Павлюк назвал вероятную дату нападения России на Украину.