З міністрами та головами фракцій: в Раді збирають закриту зустріч. Обговорять нацбезпеку
У Раді ініціювали проведення закритої робочої зустрічі за участі керівництва Верховної ради, міністра оборони, міністра закордонних справ та голів парламентських фракцій і груп. Обговорять питання нацбезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву голови парламенту Руслана Стефанчука на погоджувальній раді.
За його словами, вже завтра зустріч пройде о 9 ранку у кабінеті голови Ради.
"До мене звернулась велика кількість керівників фракцій та груп з пропозицією зробити відповідну зустріч з міністром оборони для того, щоб ми могли бути проінформовані щодо ситуації, яка склалась. І тому, якщо немає заперечень, ми б могли провести засідання завтра зранку", - заявив він.
Крім того, прес-секретар партії "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила, що на зустрічі також буде міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Нагадаємо, крім того, Верховна рада України публічно заслухає міністра оборони Олексія Резнікова.
Зазначимо, Командувач операцією об'єднаних сил Олександр Павлюк назвав ймовірну дату нападу Росії на Україну.