З міністрами та головами фракцій: в Раді збирають закриту зустріч. Обговорять нацбезпеку

У Раді ініціювали проведення закритої робочої зустрічі за участі керівництва Верховної ради, міністра оборони, міністра закордонних справ та голів парламентських фракцій і груп. Обговорять питання нацбезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на заяву голови парламенту Руслана Стефанчука на погоджувальній раді .

За його словами, вже завтра зустріч пройде о 9 ранку у кабінеті голови Ради.

"До мене звернулась велика кількість керівників фракцій та груп з пропозицією зробити відповідну зустріч з міністром оборони для того, щоб ми могли бути проінформовані щодо ситуації, яка склалась. І тому, якщо немає заперечень, ми б могли провести засідання завтра зранку", - заявив він.

Крім того, прес-секретар партії "Слуга народу" Юлія Палійчук повідомила, що на зустрічі також буде міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.