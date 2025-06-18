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Міністра внутрішньої безпеки США екстрено доправили до лікарні: що сталось

США, Середа 18 червня 2025 03:15
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Міністра внутрішньої безпеки США екстрено доправили до лікарні: що сталось Фото: міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Міністра внутрішньої безпеки США Крісті Ноем було екстренно госпіталізовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.

У вівторок, 17 червня, міністра внутрішньої безпеки США Крісті Ноем було доставлено до лікарні після гострої алергічної реакції.

За словами помічниці міністра Тріши Маклафлін, наразі стан Ноем стабільний, вона при свідомості та одужує.

"У держсекретаря Ноем сьогодні була алергічна реакція. Її доставили до лікарні з міркувань безпеки. Вона при свідомості та одужує", - заявила Маклафлін.

Відомо, що політика шпиталізували у Вашингтоні, округ Колумбія. Під час транспортування Ноем була при тямі та спілкувалася з охороною, а також медичним персоналом в лікарні самостійно.

Обставини алергічної реакції наразі не уточнюються.

Нагадаємо, кілька тижнів тому стало відомо, що у колишнього президента США діагностували "агресивну форму" раку передміхурової залози.

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