Міністра внутрішньої безпеки США екстрено доправили до лікарні: що сталось

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill .

У вівторок, 17 червня, міністра внутрішньої безпеки США Крісті Ноем було доставлено до лікарні після гострої алергічної реакції.

За словами помічниці міністра Тріши Маклафлін, наразі стан Ноем стабільний, вона при свідомості та одужує.

"У держсекретаря Ноем сьогодні була алергічна реакція. Її доставили до лікарні з міркувань безпеки. Вона при свідомості та одужує", - заявила Маклафлін.

Відомо, що політика шпиталізували у Вашингтоні, округ Колумбія. Під час транспортування Ноем була при тямі та спілкувалася з охороною, а також медичним персоналом в лікарні самостійно.

Обставини алергічної реакції наразі не уточнюються.