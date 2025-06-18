Министра внутренней безопасности США экстренно доставили в больницу: что произошло
Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм была экстренно госпитализирована.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill.
Во вторник, 17 июня, министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм была доставлена в больницу после острой аллергической реакции.
По словам помощницы министра Триши Маклафлин, сейчас состояние Ноэм стабильное, она в сознании и выздоравливает.
"У госсекретаря Ноэм сегодня была аллергическая реакция. Ее доставили в больницу из соображений безопасности. Она в сознании и выздоравливает", - заявила Маклафлин.
Известно, что политика госпитализировали в Вашингтоне, округ Колумбия. Во время транспортировки Ноэм была в сознании и общалась с охраной, а также медицинским персоналом в больнице самостоятельно.
Обстоятельства аллергической реакции пока не уточняются.
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Действующий президент США Дональд Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления.
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