Министра Степанова назвали кадровой ошибкой Зеленского из-за коррупционных скандалов

В окружении президента Владимира Зеленского растет недовольство работой министра здравоохранения Максима Степанова, в частности из-за слабой информационной политики и коррупционных скандалов при его участии. Об этом говорится в статье РБК-Украина "Дискредитирует Зеленского: почему Степанов стал кадровой ошибкой Зеленского".

В частности, одними из причин отмены второго этапа медреформы, помимо объективных причин, связанных с пандемией, называют непоследовательную кадровую политику власти и отсутствие должного опыта и профессионализма у нового министра Максима Степанова.

Среди главных "лоббистов" назначения Степанова называют бизнес-партнера Игоря Коломойского и нардепа от "Слуги народа" Игоря Палицы, а также окружения Виктора Медведчука.

Как отметил в комментарии РБК-Украина политолог Владимир Фесенко, голосование за назначение Степанова было показательным и свидетельствует о его поддержке не со стороны Коломойского, а именно ближайшего окружения Виктора Медведчука. "Как известно, пророссийские силы всегда интересовались Одессой. Не исключаю, что во время своего губернаторства Степанов заручился их определенной поддержкой", - сказал политолог.

Отмечается, что коррупционные скандалы при участии Степанова существенно бросают тень на президента Зеленского, которой согласно последним соцопросом и без того теряет поддержку избирателей.

Как ранее писало РБК-Украина, Минздрав попал в скандал из-за закупки защитных костюмов от коронавируса для украинских медиков. По словам нардепа из "Голоса" Александры Устиновой, в ведомстве решили купить костюмы биозащиты в Китае, которые стоят в два раза дороже украинских.

Напомним, ранее сообщалось, что министру здравоохранения Максиму Степанову не доверяет каждый четвертый украинец (26%), при этом больше всего опрошенных (38%) даже не знают, кто он такой.