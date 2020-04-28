Министру Степанову не доверяет каждый четвертый украинец, - опрос

Фото: Максим Степанов (УНИАН)

Кроме того, 38% опрошенных украинцев не знают, кто он такой

Министру здравоохранения Максиму Степанову не доверяет каждый четвертый украинец (26%), при этом больше всего опрошенных (38%) даже не знают, кто он такой. Об этом свидетельствуют свежие данные опроса группы Рейтинг, передает РБК-Украина.

В то же время, главный санитарный врач Виктор Ляшко пользуется доверием 41% опрошенных украинцев, что является наивысшим показателем доверия граждан среди действующих и бывших руководителей медицинской отрасли.

Если говорить об экс-руководителях Минздрава, то Уляне Супрун доверяют всего 19% опрошенных украинцев, не знают ее лишь 13% респондентов.

Прошлому главе ведомства Илье Емцу доверяют 16% (не доверяют 33%, не знают 41%), а позапрошлой руководительнице МОЗ, Зоряне Скалецкой - доверяют 13%, не доверяют - 39%, а не знают - 41%.

Отметим, что опрос по "случайным" телефонным номерам с использованием компьютера был проведен 24-25 апреля 2020 года среди 1200 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность не выше 2,8%.

Напомним, ранее Минздрав попал в скандал из-за закупки защитных костюмов от коронавируса для украинских медиков. По словам нардепа из "Голоса" Александры Устиновой, в ведомстве решили купить костюмы биозащиты в Китае, которые стоят в два раза дороже украинских.