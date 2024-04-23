Міністра Сольського підозрюють в оборудках із землею на сотні мільйонів гривень

За даними джерел РБК-Україна в правоохоронних органах, мова йде про міністра аграрної політики Миколу Сольського.

Що відомо про справу

Як повідомляють в НАБУ, до складу злочинної групи на чолі з топ-посадовцем входили службові особи органів Держгеокадастру, а також особи, які контролювали діяльність цих органів, так звані "куратори".

За даними слідства, учасники схеми забезпечили знищення документів, на підставі яких два держпідприємства в Сумській області мали право постійного користування землею. Через їх відсутність обласний Держгеокадастр склав акт про самовільне зайняття цих ділянок.

Надалі, як інформують в НАБУ і САП, за допомогою підконтрольних посадовців обласного Держгеокадастру ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом "реалізації їх права на безкоштовну землю". При цьому умовою отримання землі у власність було підписання договору про її передачу в оренду приватному агрохолдингу ще до моменту отримання.

Унаслідок реалізації оборудки у 2017-2021 роках учасники схеми заволоділи 1250 земельними ділянками загальною площею 2 493 га, вартість яких на момент вчинення злочину становила понад 291 млн грн. Крім того, як стверджують в Антикорупційному бюро, фігуранти також здійснили спробу заволодіти 3 282 га землі вартістю близько 190 млн грн, однак їм завадили детективи НАБУ та прокурори САП, які провели обшуки та наклали на ділянки арешт.

Наразі про підозру повідомили організатору схеми, чинному міністру, двом кураторам органів Держгеокадастру та особі, яка сприяла вчиненню злочину.

Зокрема що стосується самого міністра Сольського, йому інкримінують вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Також триває вручення підозр іншим учасникам схеми.

Фото: міністру Сольському повідомили про підозру (nab_ukraine)

Хто такий Микола Сольський

Микола Сольський народився 22 травня 1979 року у селі Росохи Самбірського району Львівської області. Одружений, виховує чотирьох дітей. У 2000 році закінчив юридичний факультет ЛНУ ім.І.Франка за спеціальністю "Правознавство".

У липня 1999 році працював перекладачем Спільного українсько-канадського підприємства "Еміграційний міст". Пізніше став юрисконсультом ЗАТ "Ензим".

З листопада 2001 по січень 2003 працював юрисконсультом ТОВ "Юридична фірма "Допомога "Єфімов, Темненко та партнери".

У лютому 2003 став генеральним директором ТОВ "Юридична фірма "Сольський, Процик та Партнери".

З березня 2014 по березень 2019 займав посаду заступника виконавчого директора ТОВ "Юридична фірма "Процик та Партнери".

Сольський є співзасновником агрохолдингу "Український Аграрний Холдинг".

У 2019 році він був обраний народним депутатом 9-го скликання від "Слуги народу" під номером 125 у списку (безпартійний). Член однойменної фракції. Був головою Комітету з питань аграрної та земельної політики.

У березні 2022 року призначений міністром аграрної політики та продовольства, у зв‘язку з чим склав повноваження народного депутата. Замість Сольського до Верховної Ради від "Слуги народу" увійшов Олександр Божков.