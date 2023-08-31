Суд обрав запобіжний захід першому заступнику міністра аграрної політики України

Першому заступнику глави Міністерства аграрної політики Тарасу Висоцькому сьогодні, 31 серпня, обрали запобіжний захід у справі по можливій розтраті 62 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Вищого антикорупційного суду України .

Зазначається, що суд обрав запобіжний захід першому заступнику міністра аграрної політики Висоцькому у вигляді застави у розмірі 805 тисяч гривень.

Представники прокуратури просили обрати йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 4,9 мільйона гривень.

У разі внесення застави Висоцький повинен буде прибувати за викликом до суду та повідомляти про зміну місця проживання.

Що цьому передувало

Нещодавно НАБУ повідомило, що першому заступнику міністра агрополітики та ексзаступнику міністра економіки оголосили підозри. Їх підозрюють у розтраті понад 60 млн гривень під час закупівлі продуктів.

У першому випадку слідчі вказують про закупівлі продуктів коштом "Укрзалізниці" для населення восьми областей і міста Києва. Вони нібито проводилися за цінами, що були у 2-3 рази вище ринкових. При цьому закупівлі робилися у польської фірми, але проводили їх через посередника. Внаслідок реалізації схеми з березня по серпень 2022 року "УЗ" зазнала збитків на 28,8 млн гривень.

За версією слідства, схему організував перший заступник міністра аграрної політики та продовольства. Цю посаду з 2021 року займає Тарас Висоцький.

У другому епізоді йдеться про закупівлі продуктів у іноземного виробника з Туреччини у той же період. Слідство вказує, що закупівлі проводилися за участю Висоцького. Завдяки залученню до схеми підконтрольних фірм, ціни завищували. При цьому правоохоронці стверджують, що до реалізації оборудки був залучений також ексзаступник міністра економіки. У цьому випадку "Укрзалізниці" було заподіяно збитків на 33,7 млн гривень.