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Министра культуры Франции госпитализировали с COVID-19

Новина українською → Франция, Среда 24 марта 2021 14:39
Министра культуры Франции госпитализировали с COVID-19 Фото: министр культуры Франции Розелин Бачело (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

74-летняя министр культуры Франции Розелин Бачело была госпитализирована с COVID-19. Она будет оставаться под наблюдением в течение нескольких дней.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает Reuters.

"Ее состояние стабильное, причин для беспокойства нет", - отметили в министерстве.

Эта новость появилась после того, как министр по вопросам занятости населения Элизабет Борн (59 лет) написала в Твиттере, что она покинула больницу. Ее госпитализировали в прошлую пятницу, через восемь дней после положительного теста на COVID-19.

Во французских больницах сейчас находится около 27 000 человек с COVID-19, во вторник число людей, которые находятся в реанимации с этой болезнью, возросло до четырехмесячного максимума - 4634, по сравнению с почти 5000 во время второго локдауна в ноябре и больше 7000 в апреле 2020 года.

Напомним, 18 марта французский премьер-министр ввел на месяц локдаун в Париже и в части северных регионов. Решение принято из-за стремительного распространения очень заразных вариантов коронавируса.

Локдаун начался с полуночи 19 марта в 16 наиболее пострадавших от COVID-19 департаментах в большом Парижском регионе, северном регионе Верхняя Франция, департаменте Сена и Марна и южной зоне Приморских Альп.

Школы остаются открытыми, а людям разрешено находиться на улице в радиусе 10 км от их домов. Людям, которые проживают в этих районах, запрещено ездить в другие части Франции без веских причин.

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