Министра труда Франции госпитализировали после заражения коронавирусом
Министра труда Франции Элизабет Борн, которая ранее заразилась коронавирусом, доставили в больницу. В министерстве отметили, что ее состояние постепенно улучшается.
Об этом сообщает BFM.
"Элизабет Борн находится под медицинским наблюдением в больнице в районе Парижа и ее состояние здоровья улучшается", - говорится в сообщении.
Отметим, 14 марта 59-летняя Элизабет Борн в своем Twitter сообщила, что ее тест на коронавирус дал положительный результат.
Напомним, ранее президент Армении Армен Саркисян столкнулся с осложнениями после перенесенного коронавируса. Главе государства пришлось пройти обследование из-за проблем со здоровьем.
Также РБК-Украина сообщала, что министра здравоохранения Австралии госпитализировали после вакцины AstraZeneca. Его доставили в медучреждение с подозрением на инфекцию.
Кроме того, президент Сирии Башар Асад и его жена Асма сдали положительный тест на COVID-19. Тест был сдан после проявления незначительных симптомов. Они оба будут продолжать работать в изоляции дома.