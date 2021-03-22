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Министра труда Франции госпитализировали после заражения коронавирусом

Новина українською → Париж, Понедельник 22 марта 2021 15:55
Министра труда Франции госпитализировали после заражения коронавирусом Фото: Элизабет Борн (facebook com Elisabeth-Borne)
Автор: Андрей Козловский

Министра труда Франции Элизабет Борн, которая ранее заразилась коронавирусом, доставили в больницу. В министерстве отметили, что ее состояние постепенно улучшается.

Об этом сообщает BFM.

"Элизабет Борн находится под медицинским наблюдением в больнице в районе Парижа и ее состояние здоровья улучшается", - говорится в сообщении.

Отметим, 14 марта 59-летняя Элизабет Борн в своем Twitter сообщила, что ее тест на коронавирус дал положительный результат.

Напомним, ранее президент Армении Армен Саркисян столкнулся с осложнениями после перенесенного коронавируса. Главе государства пришлось пройти обследование из-за проблем со здоровьем.

Также РБК-Украина сообщала, что министра здравоохранения Австралии госпитализировали после вакцины AstraZeneca. Его доставили в медучреждение с подозрением на инфекцию.

Кроме того, президент Сирии Башар Асад и его жена Асма сдали положительный тест на COVID-19. Тест был сдан после проявления незначительных симптомов. Они оба будут продолжать работать в изоляции дома.

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