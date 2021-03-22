Министра труда Франции госпитализировали после заражения коронавирусом

Министра труда Франции Элизабет Борн, которая ранее заразилась коронавирусом, доставили в больницу. В министерстве отметили, что ее состояние постепенно улучшается.

Об этом сообщает BFM.

"Элизабет Борн находится под медицинским наблюдением в больнице в районе Парижа и ее состояние здоровья улучшается", - говорится в сообщении.

Отметим, 14 марта 59-летняя Элизабет Борн в своем Twitter сообщила, что ее тест на коронавирус дал положительный результат.