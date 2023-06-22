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Міністра економіки Сербії відправили у відставку після заклику ввести санкції проти Росії

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Четвер 22 червня 2023 17:14
Міністра економіки Сербії відправили у відставку після заклику ввести санкції проти Росії Фото: Раде Башта (instagram.com/rade.basta)
Автор: Наталія Кава

Міністра економіки Сербії Раде Башту відправили у відставку після його закликів до уряду країни ввести санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербське видання Кurir.

Башту було відправлено у відставку після прохання колишнього голови сербського уряду Івиця Дачича. Варто зауважити, що Башту був відсутній на засіданні уряду у четвер, 22 червня.

Прем'єр лише зазначив, що його відправили у відставку одноголосно, і перейшов до іншого пункту.

Нагадаємо, в останні місяці Башту закликав уряд країни ввести санкції проти Росії. Його думка значно відрізнялась від офіційних заяв сербського уряду. При цьому глава МЗС Сербії заявив, що влада країни може ввести санкції проти РФ у разі, якщо такий крок відповідатиме їхнім інтересам.

А ось президент Сербії Олександр Вучич сказав, що його країна не проти продажу зброї посередникам, які можуть надалі передати її Україні для боротьби проти російської агресії.

А в квітні ЗМІ з посиланням на секретні документи Пентагону повідомили, що Сербія погодилася або вже відправила зброю України.

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