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Министра экономики Сербии отправили в отставку после призыва ввести санкции против России

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Четверг 22 июня 2023 17:14
Министра экономики Сербии отправили в отставку после призыва ввести санкции против России Фото: Раде Башту (instagram.com/rade.basta)
Автор: Наталья Кава

Министра экономики Сербии Раде Башту отправили в отставку после его призывов к правительству страны ввести санкции против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сербское издание Kurir.

Башня была отправлена в отставку после просьбы бывшего главы сербского правительства Ивица Дачича. Стоит отметить, что Башту отсутствовала на заседании правительства в четверг, 22 июня.

Премьер лишь отметил, что его отправили в отставку единогласно и перешел в другой пункт.

Напомним, в последние месяцы Башту призвал правительство страны ввести санкции против России. Его мнение значительно отличалось от официальных заявлений сербского правительства. При этом глава МИД Сербии заявил, что власти страны могут ввести санкции против РФ в случае, если такой шаг будет отвечать их интересам.

А вот президент Сербии Александр Вучич сказал, что его страна не против продажи оружия посредникам, которые могут в дальнейшем передать его Украине для борьбы против российской агрессии.

А в апреле СМИ со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщили, что Сербия согласилась или уже отправила оружие Украины.

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