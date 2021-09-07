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Министра экономики и энергетики Германии увезли на скорой из Бундестага

Автор: Анна Полисученко

Министра экономики и энергетики Германии увезли на скорой из Бундестага. Петер Альтмайер почувствовал себя плохо на заседании профильного комитета в Бундестаге, его увезли в берлинскую клинику "Шарите".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

По словам участников заседания, Альтмайер до начала встречи сообщил, что не очень хорошо себя чувствует. Кроме того, в ходе заседания, Альтмайер плохо подбирал слова и испытывал трудности с речью. О причине его недомогания пока ничего не известно.

Министру экономики и энергетики Германии в кабинете федерального канцлера Ангелы Меркель 63 года, Петер Альтмайер состоит в Христианско-демократическом союзе, который является частью правящего блока Германии. Альтмайер занимает пост главы минэкономики Германии с 2018 года.

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Германия