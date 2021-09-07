RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Міністра економіки та енергетики Німеччини відвезли на швидкій з Бундестагу

Автор: Анна Полисученко

Міністра економіки та енергетики Німеччини відвезли на швидкій з Бундестагу. Петер Альтмайер відчув себе погано на засіданні профільного комітету в Бундестазі, його відвезли в берлінську клініку "Шаріте".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За словами учасників засідання, Альтмайер до початку зустрічі повідомив, що не дуже добре почувається. Крім того, в ході засідання, Альтмайер погано підбирав слова і відчував труднощі з промовою. Про причини його нездужання поки нічого не відомо.

Міністру економіки та енергетики Німеччини в кабінеті федерального канцлера Ангели Меркель 63 роки, Петер Альтмайер є членом християнсько-демократичного союзу, який є частиною правлячого блоку Німеччини. Альтмайер займає пост глави Мінекономіки Німеччини з 2018 року.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия