Министр здравоохранения Степанов излечился от COVID-19

Министр здравоохранения Максим Степанов излечился от COVID-19. Министр пожелал скорейшего выздоровления всем, кто заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом он сказал время брифинга.

"Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как пожелали, так и случилось. Хочу пожелать всем, кто болеет, тоже скорейшего выздоровления", - сказал министр.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов 14 ноября сообщил, что у него обнаружен коронавирус и он находится на самоизоляции дома. Все это время он продолжал проводить ежедневные брифинги, на которых сообщал о ситуации с заболеваемостью по стране.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов 28 ноября сообщил, что в Украине за последние сутки зафиксировано 16 294 новых случая коронавирусной инфекции. Это новый рекорд по заболеваемости COVID-19.

Отметим, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине точно не будет локдауна со следующей недели. Перечень ограничений при жестком карантине еще разрабатывается.