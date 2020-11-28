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Міністр охорони здоров'я Степанов вилікувався від COVID-19

Автор: Олександр Білоус

Коронавірусна інфекція пішла за два тижні

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов вилікувався від COVID-19. Міністр побажав якнайшвидшого одужання всім, хто заразився коронавірусною інфекцією.

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Про це він сказав час брифінгу.

"Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Як побажали, так і сталося. Хочу побажати всім, хто хворіє, теж якнайшвидшого одужання", - сказав міністр.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 14 листопада повідомив, що у нього виявлений коронавірус і він знаходиться на самоізоляції будинку. Весь цей час він продовжував проводити щоденні брифінги, на яких повідомляв про ситуацію з захворюваністю по країні.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 28 листопада повідомив, що в Україні за останню добу зафіксовано 16 294 нових випадків коронавірусної інфекції. Це новий рекорд по захворюваності COVID-19.

Зазначимо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні точно не буде нокдауну з наступного тижня. Перелік обмежень при суворому карантині ще розробляється.

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