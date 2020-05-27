Министр юстиции после жалоб на зарплату заявил о ее увеличении втрое

Фото: Денис Малюська (minjust.gov.ua)

До карантина Малюська получал свыше 60 тысяч гривен

Министр юстиции Денис Малюська сообщил об увеличении своей зарплаты втрое. В прошлом году Малюська жаловался на низкую зарплату и не исключал своего увольнения с должности.

Об этом министр рассказал в интервью Mind.

По словам Малюськи, до начала карантина в Украине его заработная плата составляла около 61 тысячи гривен. При том, что сначала его зарплата составляла 17 тысяч гривен.

"Сейчас действуют карантинные ограничения относительно зарплат высокопоставленных чиновников, и я получаю около 37 тысяч гривен", - рассказал он.

Напомним, в декабре Малюська не исключал, что может уйти с должности министра юстиции из-за низкой зарплаты.

Добавим, в декабре прошлого года Малюська получил почти 230 тысяч гривен, в том числе надбавки и премии, а его средняя зарплата в 2019 году составила более 75 тысяч гривен.

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Автор: Дмитрий Левицкий