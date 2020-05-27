Міністр юстиції після скарг на зарплатню заявив про її збільшення втричі

Фото: Денис Малюська (minjust.gov.ua)

До карантину Малюська отримував понад 60 тисяч гривень

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив про збільшення своєї зарплатні втричі. Минулого року Малюська жалівся на низьку зарплату та не виключав свого звільнення з посади.

Про це міністр розповів в інтерв'ю Mind.

За словами Малюськи, до початку карантину в Україні його заробітна плата складала близько 61 тисячі гривень. При тому, що спочатку його зарплата складала 17 тисяч гривень.

"Наразі діють карантинні обмеження щодо зарплат високопосадовців, і я отримую близько 37 тисяч гривень", - розповів він.

Нагадаємо, у грудні Малюська не виключав, що може піти з посади міністра юстиції через низьку зарплату.

Додамо, у грудні минулого року Малюська отримав майже 230 тисяч гривень, в тому числі надбавки та премії, а його середня зарплата у 2019 році склала понад 75 тисяч гривень.

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Автор: Дмитро Левицький