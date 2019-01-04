Министр юстиции Германии опровергла утечку личных данных Меркель

Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

От утечки пострадали 294 политики из СДПГ

Министр юстиции Германии Катарина Барли опровергла сообщения о том, что личные данные канцлера ФРГ Ангелы Меркель были опубликованы хакерами. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Утечки конфиденциальной информации, касавшейся Меркель, не было", - сказала представитель германского кабмина.

Напомним, в Германии 4 января произошла хакерская атака, которая привела к масштабной утечке персональной информации, по предварительным оценкам, крупнейшей в стране.

В свою очередь, издание Bild сообщило, что утечка информации коснулась ключевых партий Германии: Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального Союза (ХСС), Социал-демократической партии Германии (СДПГ), партии Зеленых, Свободной демократической партии (СВДП), Левой партии Германии. В частности, были обнародованы личные данные 405 депутатов ландтагов, Бундестага и Европарламента, представителей ХДС (ХСС).

Также от утечки пострадали 294 политики из СДПГ, 105 представителей "Зеленых", 82 из Левой партии и еще 28 депутатов из Свободной демократической партии (СВДП).

Ранее РБК-Украина сообщало, что хакеры, предположительно из Китая,читали дипломатическую переписку, которой страны ЕС обменивались по защищенным каналам, более трех лет.