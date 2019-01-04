Міністр юстиції Німеччини спростувала витік особистих даних Меркель

Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Від витоку постраждали 294 політики з СДПН

Міністр юстиції Німеччини Катаріна Барле спростувала повідомлення про те, що особисті дані канцлера ФРН Ангели Меркель були опубліковані хакерами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Витоку конфіденційної інформації, що стосувалася Меркель, не було", - сказала представник німецького кабміну.

Нагадаємо, в Німеччині 4 січня відбулася хакерська атака, яка призвела до масштабного витоку персональної інформації, за попередніми оцінками, найбільшої в країні.

У свою чергу, видання Bild повідомило, що витік інформації торкнулася ключових партій Німеччини: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального Союзу (ХСС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії Зелених, Вільної демократичної партії (ВДП), Лівої партії Німеччини. Зокрема, були оприлюднені особисті дані 405 депутатів ландтагів, Бундестагу і Європарламенту, представників ХДС (ХСС).

Також від витоку постраждали 294 політики з СДПН, 105 представників "Зелених", 82 з Лівої партії і ще 28 депутатів з Вільної демократичної партії (ВДП).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що хакери, імовірно з Китаю,читали дипломатичну переписку, якої країни ЄС обмінювалися по захищених каналах, більше трьох років.