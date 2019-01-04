ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Міністр юстиції Німеччини спростувала витік особистих даних Меркель

Новини » Політика    04.01.2019 - 15:33
Міністр юстиції Німеччини спростувала витік особистих даних Меркель
Фото: Ангела Меркель (bundesregierung.de)

Від витоку постраждали 294 політики з СДПН

Міністр юстиції Німеччини Катаріна Барле спростувала повідомлення про те, що особисті дані канцлера ФРН Ангели Меркель були опубліковані хакерами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Витоку конфіденційної інформації, що стосувалася Меркель, не було", - сказала представник німецького кабміну.

Нагадаємо, в Німеччині 4 січня відбулася хакерська атака, яка призвела до масштабного витоку персональної інформації, за попередніми оцінками, найбільшої в країні.

У свою чергу, видання Bild повідомило, що витік інформації торкнулася ключових партій Німеччини: Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Християнсько-соціального Союзу (ХСС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН), партії Зелених, Вільної демократичної партії (ВДП), Лівої партії Німеччини. Зокрема, були оприлюднені особисті дані 405 депутатів ландтагів, Бундестагу і Європарламенту, представників ХДС (ХСС).

Також від витоку постраждали 294 політики з СДПН, 105 представників "Зелених", 82 з Лівої партії і ще 28 депутатів з Вільної демократичної партії (ВДП).

Раніше РБК-Україна повідомляло, що хакери, імовірно з Китаю,читали дипломатичну переписку, якої країни ЄС обмінювалися по захищених каналах, більше трьох років.

У Німеччині хакери опублікували персональні дані сотень політиків Меркель закликала німців до єднання
Новини України ГерманияхакериАнгела Меркель
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся