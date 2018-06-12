Министр юстиции Британии подал в отставку из-за Brexit

Он уверен, что политика британского правительства в отношении Brexit наносит вред избирателям

Министр юстиции Великобритании Филипп Ли подал в отставку из-за стратегии британского правительства по Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

Министр по делам жертв, молодежи и семейной юстиции Филипп Ли, который не поддерживал Brexit на референдуме, заявил, что ему "невероятно грустно" идти в отставку, но он считает, что политика британского правительства в отношении Brexit наносит вред избирателям.

Отмечается, что отставка министра увеличит число противников, которые планируют выступить против правительства в связи с ключевой поправкой к законопроекту позже во вторник.

Ли заявил в Twitter, что он поддерживает проведение второго референдума по окончательному соглашению с ЕС о Brexit.

"Главная причина моего решения - процесс Brexit и желание власти ограничить роль парламента в формировании финального результата во время голосования, которое состоится сегодня".

I voted to remain in the European Union and have not changed my view that continued membership would have been the better strategic course. Even so, I believe that it would be impossible and wrong to seek to go back to how things were before the referendum. — Dr Phillip Lee MP (@DrPhillipLeeMP) June 12, 2018

Ли сказал, что Brexit был значительно более сложным, чем когда-то предполагалось, и что он "не может поддержать такой выход страны из ЕС".

"Безответственно действовать так, как мы поступаем", - отметил чиновник, призвав Лондон приостановить, углубить или отменить процесс 50 статьи, которая формально запустила выход Британии из ЕС.

Напомним, ранее стало известно, что комитет британского парламента по вопросам медиа допросит миллионера Аррона Бэнкса, который спонсировал кампанию Brexit, относительно его контактов с российскими чиновниками.