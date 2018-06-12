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Интервью

Министр юстиции Британии подал в отставку из-за Brexit

НовостиПолитика    12.06.2018 - 14:28
Фото: Brexit (pixabay.com)
Фото: Brexit (pixabay.com)

Он уверен, что политика британского правительства в отношении Brexit наносит вред избирателям

Министр юстиции Великобритании Филипп Ли подал в отставку из-за стратегии британского правительства по Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

Министр по делам жертв, молодежи и семейной юстиции Филипп Ли, который не поддерживал Brexit на референдуме, заявил, что ему "невероятно грустно" идти в отставку, но он считает, что политика британского правительства в отношении Brexit наносит вред избирателям.

Отмечается, что отставка министра увеличит число противников, которые планируют выступить против правительства в связи с ключевой поправкой к законопроекту позже во вторник.

Ли заявил в Twitter, что он поддерживает проведение второго референдума по окончательному соглашению с ЕС о Brexit.

"Главная причина моего решения - процесс Brexit и желание власти ограничить роль парламента в формировании финального результата во время голосования, которое состоится сегодня".

Ли сказал, что Brexit был значительно более сложным, чем когда-то предполагалось, и что он "не может поддержать такой выход страны из ЕС".

"Безответственно действовать так, как мы поступаем", - отметил чиновник, призвав Лондон приостановить, углубить или отменить процесс 50 статьи, которая формально запустила выход Британии из ЕС.

Напомним, ранее стало известно, что комитет британского парламента по вопросам медиа допросит миллионера Аррона Бэнкса, который спонсировал кампанию Brexit, относительно его контактов с российскими чиновниками.

 

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Теги публикации: Brexit  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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